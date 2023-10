Borsa: l'Asia chiude piatta, Cina negativa guarda a immobiliare

Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico generalmente con poche variazioni, mentre le Borse di Shanghai e Shenzhen si avviano alla chiusura in calo rispettivamente dello 0,7% e dell'1,3%.

I dati del Pil di Pechino migliori delle attese non sono bastati ai listini azionari locali, che guardano soprattutto al momento che resta critico per il settore immobiliare. In aumento dello 0,1% la Borsa di Tokyo, in calo dello 0,2% Hong Kong e piatta Seul.

Leggera crescita per Sidney (+0,3%), con i future sull'avvio dei mercati che restano incerti.



