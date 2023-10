Van con migranti sfugge a controllo e si schianta, feriti

Una decina di bambini finiti all'ospedale pediatrico Burlo Garofolo di Trieste e altrettanti adulti tra le quali le mamme dei piccoli, che hanno fatto ricorso alle cure dei sanitari dell' ospedale di Cattinara.

Nessuno di loro sarebbe in condizioni gravi. Si tratta di migranti che viaggiavano in un furgone guidato da un passeur che non si è fermato all'alt della polizia. Ne sarebbe nato un inseguimento al termine del quale il furgone si è schiantato contro il guard-rail. E' accaduto la notte scorsa a Rabuiese, nei pressi del confine con la Slovenia.



