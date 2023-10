Uccisa una delle 2 ragazzine britanniche disperse in Israele

E' stata uccisa una delle due sorelle adolescenti con passaporto britannico che ieri risultavano disperse dopo l'attacco terroristico di Hamas in Israele il 7 ottobre. E' quanto riporta la Bbc citando i familiari della vittima, secondo cui si tratta della 13enne Yahel, morta insieme alla madre Lianne durante l'assalto dei miliziani palestinesi al kibbutz di Be'eri, mentre la sorella, la 16enne Noiya, e il padre Eli, risultano ancora tra i dispersi e si teme che siano tra gli ostaggi tenuti da Hamas nella Striscia. Ieri il premier Rishi Sunak riferendo alla Camera dei Comuni sul conflitto in corso in Medio Oriente aveva affermato che "almeno" sei cittadini con passaporto britannico sono stati uccisi e dieci sono dispersi.



