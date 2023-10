Stop alle agevolazioni fiscali per i calciatori dall'estero

Stop alle agevolazioni fiscali per i calciatori in arrivo dall'estero. In attesa del testo, confermano più fonti di governo, la svolta è nel "regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati" nel decreto legislativo con la manovra. Per altre categorie le agevolazioni restano ma da gennaio con requisiti più stringenti, una quota di esenzione dal reddito ridotta e tetto di 600mila euro. La norma, per le stesse fonti, non vale per i lavoratori dello sport e sostituirà il dl crescita con cui i club danno, a parità di costo, ingaggi più alti a giocatori con 2 anni di residenza fiscale all'estero che stanno in Italia altrettanto.



