Scamacca, ora dobbiamo dimenticare questa serata

"Abbiamo fatto una buona gara. Ci abbiamo creduto, poi concedi qualcosa e questi giocatori ti fanno male. Abbiamo giocato alla pari, poi quel centimetro in più che concedi lo paghi". Così Gianluca Scamacca, oggi al suo primo gol in azzurro, dai microfoni di RaiSport nel dopopartita di Inghilterra-Italia.

"A livello fisico non mi sento ancora benissimo - co ntinua l'attaccante azzurro -. Ho cercato di mettermi a servizio della squadra, ma devo lavorare di più spalle alla porta. Io lavoro per aiutare la mia nazionale. Abbiamo tutti il sogno dell'Europeo, dobbiamo dimenticarci questa serata e pensare alle prossime perché tutto è ancora aperto". "Oggi il calcio moderno è le due fasi - conclude -. Devi correre e pressare tanto, il calcio soprattutto all'estero è più fisico".



