Qualificazioni Euro 2024: Inghilterra-Italia 3-1

L'Inghilterra ha battuto l'Italia 3-1 in una partita del girone C di qualificazione a Euro 2024.

Un risultato che garantisce agli inglesi l'accesso alla fase finale del torneo, l'anno prossimo in Germania, mentre l'Italia dovrà ancora lottare. Gli azzurri sono andati in vantaggio al 15' con Scamacca su assist di Di Lorenzo, poi Kane ha pareggiato al 32' su rigore per un fallo su Bellingham lanciato in area.

Nella ripresa, al 12', il raddoppio inglese con una combinazione Bellingham-Rashford e la terza rete, ancora di Kane, al 32'.





