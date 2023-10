- GINEVRA, 17 OTT - Nei negozi di Gaza sono rimasti generi alimentari sufficienti solo per altri 4-5 giorni: lo ha reso noto oggi l'Onu.

"Nei negozi le riserve (di cibo) sono di pochi giorni, forse quattro o cinque", ha detto riferendosi a Gaza la portavoce del Programma alimentare mondiale (Pam) dell'Onu, Abeer Etefa, in videoconferenza dal Cairo durante un briefing per i media a Ginevra.



