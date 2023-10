Kane, non è mai così facile come sembra

"Non è mai così facile come sembra.

Questa volta abbiamo avuto un girone davvero difficile, ma va dato merito ai ragazzi (i compagni ndr) per alcuni dei risultati che abbiamo ottenuto, per le prestazioni, e oggi abbiamo completato il tutto". Harry Kane, autore di due gol contro l'Italia, commenta così la sfida di Wembley e il fatto che l'Inghilterra abbia ottenuto la matematica qualificazione a Euro 2024.

" Siamo andati sotto 1-0, ma siamo rimasti calmi e costanti - dice ancora il bomber inglese -, sapevamo di avere abbastanza per vincere e ce l'abbiamo fatta. È stato un percorso difficile e qualificarsi a due partite dalla fine è merito di tutti i soggetti coinvolti".

Kane è ora il capocannoniere dell'Inghilterra a Wembley, avendo superato Bobby Charlton. "Lo adoro, questo stadio è la nostra casa - commenta -, ne abbiamo fatto una vera fortezza negli anni e sempre con il tutto esaurito. I tifosi adorano venire qui, e volevamo ripagarli con belle vittorie e belle prestazioni: oggi lo abbiamo fatto".



