Dpb, manovra unisce sostegno economia e rientro del deficit

"La manovra di bilancio per il prossimo triennio 2024-2026 continuerà ad essere orientata a princìpi di prudenza, cercando il giusto equilibrio tra l'obiettivo di fornire il sostegno necessario all'economia nell'immediato attraverso misure mirate, e quello di assicurare sia il rientro del deficit al di sotto della soglia del 3 per cento del Pil, sia un percorso di riduzione credibile e duraturo del rapporto debito/Pil".

Lo si legge nel Documento programmatico di bilancio. "La legge di bilancio per il triennio 2024-2026 permette di rafforzare il supporto all'economia innanzitutto attraverso misure in favore dei lavoratori", si aggiunge, evidenziando che vengono destinate "ingenti risorse (circa 9,9 miliardi)" alla conferma del taglio del cuneo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA