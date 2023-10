Capo intelligence militare Israele ammette: 'Ho fallito'

''L'intelligence sotto il mio comando ha fallito e non ha dato un preavviso dell'attacco terroristico di Hamas. Non siamo stati all'altezza della nostra missione più importante. Come capo dell'intelligence, mi assumo piena responsabilità'': lo ha affermato oggi il capo dell'intelligence militare, il generale Aharon Haliva. ''In futuro indagheremo a fondo. Ora tutti i nostri occhi sono puntati su una unica missione: passare alla guerra, e vincere''.

Anche il capo di Stato maggiore, il generale Herzi Halevi, ed il capo dello Shin Bet (sicurezza interna) Ronen Bar, hanno ammesso di aver fallito e di non aver saputo prevenire l'attacco



Riproduzione riservata © Copyright ANSA