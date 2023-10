Unrwa, 'rubate benzina e attrezzature mediche a Gaza City'

L'Unrwa, agenzia dell'Onu per i rifugiati palestinesi, ha denunciato che gente autodefinitasi di Hamas ha "sequestrato benzina e attrezzature mediche" dalla sua base a Gaza City. "Il nostro staff - ha sostenuto su X - è stato costretto a evacuare il quartier generale a Gaza city con un preavviso di poche ore durante la notte di venerdì 13 ottobre.

Da allora l'Unrwa non ha avuto accesso al complesso e non ha avuto ulteriori dettagli sulla rimozione dei beni. Il carburante e altri tipi di materiale dell'Unrwa vengono conservati per scopi strettamente umanitari e qualsiasi altro utilizzo è fermamente condannato".



