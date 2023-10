Giorgetti, la proposta Kkr rispetta interessi dello Stato

"La proposta" di Kkr "rispetta gli interessi dello Stato anche nelle cifre che sono state ampiamente dibattute perché lo Stato, quando si muove, non deve regalare niente a nessuno": lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti al termine del Cdm. "La proposta è sul tavolo, il tema Tim è complesso, la decisione spetta al Cda, io non entro, vediamo l'esito finale e soprattutto se la proposta sarà accettata, sennò si pensa a qualcosa di diverso. Noi non ci stiamo tirando indietro", ha detto il ministro.



