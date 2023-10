Capo Shin Bet ammette responsabilità per attacco di Hamas

Il capo dello Shin Bet (sicurezza interna) Ronen Bar ha ammesso le proprie responsabilità nella sorpresa di Israele di fronte all'attacco lanciato da Hamas il 7 ottobre. "Malgrado una serie di azioni che abbiamo compiuto - ha scritto ai dipendenti - con mio dolore sabato non siamo riusciti a dare un preavviso sufficiente a sventare l'attacco. In quanto capo di questo organismo, la responsabilità ricade su di me".

Giorni fa anche il capo di stato maggiore, generale Herzi Halevi, ha ammesso che in questa circostanza le forze armate non sono state all'altezza delle aspettative del Paese.



