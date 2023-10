Avvio in cauto rialzo per le Borse europee che guardano alla situazione in Medioriente e confidano nella fine della stretta monetaria della Bce. A Francoforte il Dax sale dello 0,22%, a Londra il Ftse 100 avanza dello 0,33% e a Parigi il Cac 40 dello 0,08%.



