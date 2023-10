Blinken da Netanyahu per fare il punto della situazione

Il Segretario di Stato Usa Antony Blinken è tornato oggi in Israele per incontrare il premier israeliano Benyamin Netanyahu con cui ha discusso i suoi impegni con i partner nella regione e dal quale ha ricevuto un aggiornamento sulla situazione sul campo. Lo riferisce il portavoce del dipartimento di stato americano Matthew Miller.

Blinken "ha sottolineato il suo fermo sostegno al diritto di Israele di difendersi dal terrorismo di Hamas e ha riaffermato la determinazione degli Stati Uniti a fornire al governo israeliano ciò di cui ha bisogno per proteggere i suoi cittadini".

Con Netanyahu ha discusso anche "dello stretto coordinamento degli Stati Uniti con le Nazioni Unite e i partner regionali per facilitare la fornitura di aiuti umanitari ai civili". Blinken ha inoltre discusso dell'impegno Usa "per il rilascio rapido e sicuro di coloro che sono tenuti in ostaggio da Hamas".



