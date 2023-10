++ Tim, Kkr presenta 2 offerte, per Netco e per Sparkle ++

Kkr ha presentato la sua offerta vincolante per Netco e con riferimento alla partecipazione detenuta da Tim in Sparkle, KKR ha formulato una nuova offerta non vincolante, in attesa di procedere alla trasmissione di un'offerta vincolante entro 4/8 settimane, al termine delle attività di due diligence in corso, richiedendo un periodo di esclusiva fino al prossimo 20 dicembre. L'offerta su NetCo scade l'8 novembre, ferma restando la possibilità di discutere i termini di ulteriori estensioni sino al prossimo 20 dicembre.



