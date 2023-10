Turchia, Spagna e Scozia qualificate a Euro '24

Ci sono altre tre nazionali che, dopo le partite di oggi, sono matematicamente qualificate agli Europei del prossimo anno in Germania. Sono le Turchia di Vincenzo Montella, che ha battuto 4-0 la Lettonia con due gol di Tosun e uno a testa di Akgun e Akturkoglu, la Spagna che ha vinto 1-0 in Norvegia con rete di Gavi, e la Scozia che pur non giocando oggi è certa del secondo posto nel gruppo A grazie alla sconfitta dei norvegesi, che sono a -5 dai rivali con una sola partita ancora da giocare.

Prima di oggi si erano già qualificate a Euro 2024 Portogallo, Francia e Belgio.



