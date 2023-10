Fazio apre Che tempo che fa sul Nove, ''siamo sempre noi''

''Siamo sempre noi'', dice Fabio Fazio. Che tempo che fa al suo ventunesimo anno rinasce sul Nove di Discovery e sembra che non sia successo nulla. Il cast non cambia e lo studio coloratissimo è pressochè identico con la scrivania al centro. ''I pesci trovarli non è stato facile ci abbiamo messo tutta l'estate, ma i pesci ci sono e quindi Che tempo che fa ha inizio''. Spiega Fazio entrando e subito dice:''grazie al gruppo dirigente del Nove che ci ha dato una nuova casa''. ''E' tutto uguale ma è tutto diverso'', sentenzia Filippa Lagerback. ''Cominciamo in un momento particolarmente difficile del nostro mondo e del nostro tempo. Abbiamo deciso di cominciare per trovare le parole giuste chiamando Michele Serra'', dice Fazio lasciandogli la parola e Serra fa gli auguri a tutti quanti ''che ne abbiamo bisogno''.



