(ANSAmed) - TEL AVIV, 15 OTT - "Centinaia di migliaia di palestinesi" si sono già spostati verso il sud della striscia di Gaza, come ordinato da Israele. "Ma Hamas ricorre a sistemi energici per impedire in modo attivo quegli spostamenti". Lo ha affermato in una conferenza stampa il portavoce militare israeliano Daniel Hagari. "Facciamo appello alla popolazione: spostatevi a sud, oltre il fiume Wadi Gaza, per la vostra sicurezza''.(ANSAmed).



