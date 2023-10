Atletica: Tamberi 'grazie a Barshim sono tornato a volare'

"Grazie a Mutaz sono tornato a volare. Se me lo avessero detto prima non avrei detto sì, di condividere l'oro, ma in quella situazione quando mi chiesero di farlo con lui, visto tutto quello che avevamo vissuto non ci ho pensato un attimo". Parola di Gianmarco Tamberi che dopo Barshim al Festival dello Sport 2023 a Trento torna sull'oro ex aequo nel salto in alto all'Olimpiade di Tokyo.

"Io e Barshim ci siamo conosciuti nel 2010 e lui era già una stella - continua 'Gimbo' -. Gli dicevo che era un supereroe.

Grazie a lui sono tornato dopo l'infortunio nel 2016 che mi ha impedito di partecipare ai Giochi di Rio, cosa che per me rimarrà sempre una cicatrice, e anche Mutaz mi ha aiutato a superare quel momento. Mi disse che potevo tornare a volare , e di farlo per me stesso e non per gli altri".



