"Nel momento in cui scriviamo l'ospedale di Al Awda è ancora in piedi. Dopo aver trascorso parte della notte in strada, con le bombe che cadevano nelle immediate vicinanze, ci risulta che parte del personale medico e tutti i pazienti siano stati in grado di spostarsi". Così su X Medici senza Frontiere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA