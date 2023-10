"Con la legge di bilancio che arriva lunedì ci concentriamo sulla lotta all'inflazione per dare una risposta, cerchiamo di fare le cose serie e importanti: non ci sono risorse da sperperare in cose che non hanno alcun senso ma da concentrare nelle cose importanti che sono imprese, lavoro, redditi e famiglie". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo dal palco del villaggio Coldiretti.



