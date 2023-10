Louvre chiuso per motivi sicurezza dopo attacco in Francia

Il Museo del Louvre, il più visitato al mondo, è stato chiuso oggi per motivi di sicurezza legati all'allerta terrorismo che da ieri è stata elevata al massimo livello in Francia.

Una portavoce del museo, dopo l'annuncio della chiusura a metà giornata, ha poi precisato all'agenzia AFP che "il Louvre ha ricevuto un messaggio scritto relativo a rischi per il museo e per i suoi visitatori. Abbiamo scelto di evacuarlo e di chiuderlo per tutta la giornata, il tempo necessario per procedere alle indispensabili verifiche".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA