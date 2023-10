Israele bombarda postazioni Hezbollah in Libano

L'Esercito israeliano (Idf) sta bombardando postazioni di Hezbollah in Libano dopo l'abbattimento di due velivoli non identificati su Haifa partiti dalla terra dei cedri. Lo riferisce Hareetz.

Successivamente, l'esercito israeliano ha fatto sapere su X che "in riferimento al rapporto iniziale, un altro Uav (drone senza pilota, ndr) non identificato è entrato nel nord di Israele. Inoltre, è stato sparato contro un Uav dell'Idf. In risposta, l'Idf ha colpito un obiettivo terrorista di Hezbollah nel sud del Libano".



