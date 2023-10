Evacuazione in corso alla reggia di Versailles, vicino a Parigi, dopo un'allerta alla bomba. Secondo quanto si apprende, l'allerta è arrivata con un messaggio anonimo sul sito della polizia. Come accaduto in mattinata per il museo del Louvre, dopo la minaccia la reggia di Versailles non riaprirà per oggi.



