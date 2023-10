Bonomi: "Manovra ragionevole ma servono misure strutturali"

"E' una manovra che ha dimostrato ragionevolezza. Quindi ovviamente questo è un punto di merito", dice il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, che dal convegno dei Giovani Imprenditori avverte: "E' una manovra però che contiene molti interventi congiunturali ancorché interventi che noi auspicavamo", come "la riconferma del taglio contributivo del cuneo fiscale che però è ancora congiunturale".

"È ovvio - sottolinea - che se vogliamo fare interventi strutturali dobbiamo aggredire la spesa pubblica" o "diventa difficile trovare risorse per fare interventi strutturali che mirino alla crescita, la via per rassicurare mercati".



