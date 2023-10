Al Comitato sicurezza ricognizione su obiettivi sensibili

Una ricognizione sugli obiettivi sensibili in Italia e il conseguente rafforzamento delle misure di sicurezza sono stati i principali argomenti trattati nel Comitato per l'ordine e la sicurezza che si è tenuto questa mattina al Viminale. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, è stato ragguagliato sulla situazione attuale in Italia da parte dell'intelligence e delle forze di polizia, soprattutto in seguito all'attentato di ieri in Francia, in cui è rimasto vittima un insegnante ucciso a coltellate.



