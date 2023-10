Salpa prima nave di un'ong tedesca finanziata da Berlino

E' salpata dalla Spagna la prima nave di una ong tedesca in parte finanziata dal governo di Berlino per soccorrere migranti nel Mediterraneo. Lo annuncia in un comunicato la stessa organizzazione non-governativa, "Sea Eye", precisando che una sua nave è salpata oggi "pomeriggio" dal porto di Burriana. L'imbarcazione si chiama "Sea-Eye 4" e al suo finanziamente partecipa non solo il governo tedesco ma "un'ampia alleanza" di sostenitori tra cui il partner tedesco dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, precisa la nota.



