Opera Roma, carta bianca a Michieletto al Caracalla Festival '25

Sarà Damiano Michieletto a "inventare" il cartellone del Caracalla Festival 2025, anno del Giubileo. Una nuova sfida e un'inedita forma di collaborazione per il regista e il Teatro dell'Opera di Roma. Un'idea e un progetto concepiti negli ultimi mesi, che hanno visto Michieletto collaborare con la Fondazione capitolina per le riprese di due suoi spettacoli: il Rigoletto, programmato a Caracalla lo scorso agosto, e il Giulio Cesare in Egitto, al Costanzi in questi giorni in prima italiana. "Il lavoro con un artista come Damiano Michieletto - dice il sovrintendente Francesco Giambrone - è sempre foriero di altissimi stimoli. Nell'ultimo periodo abbiamo avuto la fortuna di allestire due suoi spettacoli, uno dei quali a Caracalla.

Proprio dal lavoro quotidiano e dal tempo passato assieme è nata l'idea di una collaborazione improntata su un tipo di creatività diversa. La sua strabordante fantasia e il suo formidabile intuito ci sono sembrate le caratteristiche ideali per l'ideazione di un cartellone di spettacoli da realizzare in uno spazio articolato e seducente come quello delle Terme di Caracalla. Del resto - conclude Giambrone - da quest'anno la nostra rassegna estiva è diventata un vero proprio festival, con opera, danza, cinema, teatro, musica sinfonica, jazz e pop.

Mancava solo un grande artista che ne suggellasse il cartellone con la sua firma. L'abbiamo trovato e gli abbiamo dato carta bianca, partendo dall'idea alla quale stavamo lavorando assieme da anni, di una sua produzione di West Side Story di Bernstein, prevista proprio per l'estate 2025". "Sono felice di mettermi subito al lavoro con il Teatro dell'Opera di Roma - commenta Michieletto - per cercare di costruire un cartellone emozionante da offrire al pubblico di Caracalla. Ringrazio il sovrintendente Giambrone che mi ha dato questa opportunità. Le cose importanti vanno affrontate sempre con umiltà e determinazione ed è con questo spirito che voglio lavorare assieme alle tante persone del Teatro che in questi anni ho avuto modo di conoscere in prima persona e apprezzare per la loro competenza. Sarà bellissimo!".



