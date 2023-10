Ok G20 Parlamenti a emendamenti La Russa e Fontana

Sono stati accolti dal vertice dei parlamenti del G20, in corso in India,due emenamneti presentati rispettivamente da Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana.

L'emendamento del presidente del Senato è finalizzato a rilanciare un multilateralismo più inclusivo e in grado di affrontare adeguatamente le sfide del XXI secolo e per rendere la governance globale più rappresentativa efficace e trasparente. Quello del presidente della Camera prevede sostegno alla cooperazione nel contrasto alla tratta di esseri umani e, contestualmente, sostegno allo sviluppo di un quadro collaborativo per la mobilità del lavoro e per la migrazione legale.



