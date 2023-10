Landini, 'non vado all'incontro con il governo'

"All'incontro di oggi la Cgil sarà presente, io non vado". Lo dice il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, in conferenza stampa, a poche ore dall'incontro a palazzo Chigi con le parti sociali sulla manovra. "Incontro che durerà un'ora e mezza a cui sono invitate 17 associazioni, cui seguirà un altro incontro con altre 17 associazioni. Ci convocano di venerdì sera e lunedì c'è il Consiglio dei ministri sulla manovra", dice Landini sostenendo di non aver avuto "alcuna risposta" alla richiesta di incontro avanzata a fine agosto dalla Cgil, né "ci sono state altre occasioni di trattativa". Questa logica significa "non riconoscere il ruolo delle parti sociali", aggiunge.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA