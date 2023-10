Iran, false le notizie sul blocco dei fondi scongelati

L'Iran ha negato che gli Usa e il Qatar abbiano trovato un accordo affinché la Repubblica islamica non abbia accesso ai 6 miliardi i dollari recentemente sbloccati nell'ambito dell'intesa per il rilascio di cinque prigionieri americani. "La notizia è priva di veridicità", ha affermato la missione dell'Iran presso l'Onu, come riporta Irna, in riferimento a un articolo del Washington Post, secondo cui la decisione di non consentire l'accesso è arrivata dopo l'attacco di Hamas in Israele. Il governo Usa è consapevole di non potersi sottrarre all'accordo, fa sapere la missione di Teheran all'Onu.





