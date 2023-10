Giorgetti, da Mps usciremo quando condizioni congrue mercato

Da Mps "usciremo quando le condizioni di mercato saranno congrue". Lo afferma il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti a margine dell'assemblea annuale del Fmi. Per il ministro "non c'è una data da cui dipendiamo" "Usciremo - ha aggiunto - quando è opportuno uscire, realizzando anche un obiettivo di sistemazione del sistema bancario italiano e quando il prezzo e le condizioni di mercato ci sembreranno congrue. Non c'è una data da cui dipendiamo, dipende semplicemente dalle opportunità del momento in cui farlo".



