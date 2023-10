Calcio: la Francia vince in Olanda e si qualifica a Euro 2024

Una doppietta di Kilian Mbappé ha permesso alla Francia di cogliere una vittoria di misura (1-2), ma che vale la qualificazione all'Europeo del 2024, in casa dell'Olanda. Nel gruppo B la squadra di Deschamps viaggia a punteggio pieno dopo sei turni. Al secondo posto sale la Grecia che ha superato gli olandesi (9) grazie al successo per 2-0 a Dublino sulla Repubblica d'Irlanda ed ora ha 12 punti.

Ad Amsterdam Mbappé - a secco da quattro partite con il Paris SG - ha sbloccato il match già al 7' con un destro al volo, sfruttando al meglio il cross di Clauss. Il raddoppio all'8' delle ripresa, dopo uno scambio con Rabiot, per poi battere Verbruggen con un tiro potente sotto la traversa. La reazione olandese, un po' tardiva, si è concretizzata con il gol dell'esordiente Hartman. Il difensore del Feyenoord ha battuto Maignan con un bel tiro in diagonale a 7' dalla fine. La Francia ha così subito la prima rete in queste qualificazioni.

Hanno già in tasca il biglietto per la Germania anche Belgio e Portogallo. Pur privo a centrocampo di Kevin de Bruyne ed in porta di Thibaut Courtois, il Belgio a Vienna ha battuto 3-2 l'Austria (a segno anche il romanista Lukaku) e con 16 punti ha vinto il gruppo F.

Il Portogallo di Cristiano Ronaldo, pure lui autore di una doppietta, a Porto ha superato 3-2 la Slovacchia. La settima vittoria in altrettanti turni consente al Portogallo di ampliare il vantaggio al comando del gruppo J, con la certezza di raggiungere almeno il secondo posto. Anche per i lusitani le due reti subite questa sera sono state le prime delle qualificazioni.



