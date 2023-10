Avvio debole per le Borse europee, con il ritorno delle preoccupazioni su un nuovo rialzo dei tassi negli Usa e i timori per la crescita economica della Cina. A Parigi l'indice Cac 40 ha aperto in calo dello 0,1%, a Londra il Ftse 100 sale dello 0,05% mentre a Francoforte il Dax arretra dello 0,16%.



