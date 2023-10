++ Manovra: Chigi, priorità redditi e pensioni più bassi ++

"Il governo ha posto priorità assoluta su redditi e pensioni più bassi per contrastare gli effetti negativi dell'inflazione, sulla riduzione delle tasse attraverso la conferma del taglio del cuneo fiscale e contributivo e l'anticipo della riforma dell'Irpef prevista dalla delega fiscale, misure per la famiglia con incentivi per la natalità e le donne lavoratrici, risorse significative per il comparto sanitario e i rinnovi dei contratti del pubblico impiego scaduti da tempo". E' quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi al termine del primo incontro con le parti sociali sulla manovra.



