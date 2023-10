Ue, 'il lavoro sul memorandum con la Tunisia prosegue'

"La Commissione europea è stata informata che la Tunisia ha restituito il pagamento da 60 milioni di euro" dell'esecutivo comunitario. "Questo non cambia il fatto che continueremo il lavoro sui cinque pilastri del memorandum of understanding". Lo ha detto la portavoce della Commissione Ana Pisonaro.

Il pagamento "non era collegato al Memorandum", ha sottolineato. "Si trattava di un precedente programma di sostegno al bilancio che sosteneva la ripresa economica dall'emergenza Covid-19. E quando si tratta di come portare avanti l'attuazione del Mou, sono in corso contatti" e "le discussioni continuano".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA