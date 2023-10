Si punta a finanziamento 3-3,5 miliardi a sanità in manovra

Nel confronto in atto sulla legge di Bilancio, si rafforza l'ipotesi - secondo quanto apprende l'ANSA - di uno stanziamento per la Sanità tra i 3 ed i 3,5 miliardi di euro. Secondo le stesse fonti, non è corretto attribuire alla Nadef la certificazione di un taglio di 2 miliardi rispetto al settore della sanità, dal momento che la nota di aggiornamento del documento di economia e finanza si riferisce a calcoli tendenziali a legislazione vigente. Su questi temi, oltre che sulla missione 6 sanità del Pnrr, si apprende inoltre, il ministro della Salute Orazio Schillaci sarà audito alla 10/ma Commissione Affari sociali e sanità del Senato, presieduta dal senatore Francesco Zaffini, martedì 17 ottobre.



