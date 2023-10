Scholz, metteremo al bando Hamas in Germania

"Il ministero federale degli Interni vieterà ad Hamas di operare in Germania": lo ha annunciato il cancelliere tedesco Olaf Scholz in parlamento secondo il testo dei suo discorso diffuso dall'Ufficio stampa del governo.

Il cancelliere tedesco si è riferito esplicitamente al fatto di essere "in stretto contatto" con il presidente egiziano Abdel Fattah Al-Sisi, con quello turco Recep Tayyip Erdoğan e con l'Emiro del Qatar che viene ricevuto oggi a Berlino: "Sarebbe irresponsabile, in questa situazione drammatica, non utilizzare tutti i contatti che possono essere utili", ha dichiarato, "Tutti e tre possono svolgere un ruolo importante nella mediazione e nella de-escalation della situazione attuale", ha affermato Scholz, secondo il testo del suo discorso diffuso dall'Ufficio stampa del governo.



