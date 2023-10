Il gas conclude in corsa (+15%) a 53 euro al Megawattora

Forte rialzo del prezzo del gas sul mercato di Amsterdam: il future sul metano con consegna a novembre ha chiuso la giornata in aumento del 15% a 53 euro al Megawattora, con una crescita cumulata nell'ultima settimana di circa il 40 per cento.

Oltre all'aumento del prezzo del petrolio anche sulle nuove tensioni in Medio Oriente, gli operatori attribuiscono il rally ai nuovi scioperi nel settore in Australia e alla perdita a forte sospetto sabotaggio in un gasdotto sottomarino che collega la Finlandia e l'Estonia, episodio che alimenta la preoccupazione sulla sicurezza delle infrastrutture europee.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA