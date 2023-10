Gas sui massimi da 6 mesi, timori per guerra e scioperi

Balza sui massimi degli ultimi 6 mesi il prezzo dei futures sul gas, a 50,96 euro (+10,6%) mentre aumentano le minacce alla fornitura di gas e i prezzi globali del carburante salgono. La guerra tra Israele e Hamas, i potenziali scioperi e la vulnerabilità dei gasdotti, mettono a nudo la fragilità del mercato.

Il mercato però, osservano gli analisti, è in una situazione molto migliore ora che in questo periodo dell'anno scorso: Le scorte sono elevate, la domanda è in calo e sono state aperte diverse nuove strutture di importazione, e si prevede un inverno relativamente caldo, che riduce il fabbisogno di gas.



