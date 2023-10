Emma, 'nel mio nuovo album tolgo l'armatura'

S'intitola 'Souvenir' il nuovo album di Emma, in uscita il 13 ottobre, che racconta un nuovo viaggio intrapreso dalla cantante. Con un totale di nove tracce in scaletta, da 'Iniziamo dalla fine' fino alla bonus track 'Taxi sulla luna', passando da 'Amore cane' (con Lazza), Emma torna a raccontarsi, cambiando però qualche regola del gioco. "È un disco nel quale depongo completamente le armi - ha raccontato la cantante - ma non in senso di resa, tutt'altro. Semplicemente non voglio più indossare un'armatura solo per paura di ferirmi".

L'album sarà anche il protagonista del Souvenir In Da Club, tour a stretto contatto con il pubblico nei club, con 18 appuntamenti in calendario e al via il 10 novembre dal Vox Club di Nonantola.





