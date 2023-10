Domani la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e la presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola si recheranno in Israele. E' quanto si legge sui media israeliani. Interpellati a riguardo, fonti dell'esecutivo europeo e dell'Eurocamera hanno spiegato di non poter confermare ancora la notizia in via ufficiale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA