Bus Mestre: la perizia sul guardrail a esperto del Morandi

Inizierà le attività operative sul cavalcavia di Mestre il 25 ottobre Placido Migliorino, l'ispettore del Mit - già consulente di alcune indagini sul ponte Morandi - nominato dalla Procura di Venezia per la perizia tecnica sul guardrail. "Il mandato - spiega Migliorino all'ANSA - riguarda principalmente il funzionamento svolto dalle barriere laterali di protezione, la loro conservazione e quella della struttura che le sosteneva, per chiarire la dinamica dell'incidente". L'esperto avrà 120 giorni di tempo per consegnare la sua relazione. Migliorino ha già compiuto oggi un sopralluogo "del tutto informale", sul luogo del disastro.





