Avvio in rialzo per le Borse in Europa. Londra e Milano aprono con un guadagno dello 0,5%, Parigi dello 0,6%, Francoforte dello 0,95 per cento.

L'attenzione si sposta sui dati sui prezzi al consumo statunitensi attesi in serata, con gli economisti che prevedono un ulteriore allentamento dell'inflazione.



