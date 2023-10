Taylor Swift, verso incasso 150-200 milioni per film concerto

Taylor Swift si preparara a sbancare (e salvare) il box office di questo fine settimana: il suo film-concerto The Eras dovrebbe incassare tra i 150 e i 200 milioni di dollari ai botteghini globali, di cui tra 100 e 125 milioni in Nord America.

Il film debuttera' alle 18 della East Coast venerdi' in oltre 8.500 cinema di cento paesi e, negli Stati Uniti, in tutte le sale della rete Amc.

In una mossa senza precedenti, Taylor ha bypassato gli studi di Hollywood negoziando direttamente con il maggior esercente mondiale per la distribuzione. Amc a sua volta ha permesso che The Eras possa essere proiettato anche da altre catene.

Come Barbie, un altro film fenomeno del 2023, anche The Eras e' una produzione il cui successo sara' determinato in larga parte da donne: ragazze e giovani adulte amano rivedere quel che e' a loro piaciuto e questo spiega il risultato strabiliante del film di Greta Gerwig che ha incassato 1,434 miliardi di dollari worldwide.



