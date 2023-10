Tajani atterrato al Cairo, vedrà al Sisi e Shoukry

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani è atterrato al Cairo, dove oggi incontrerà il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi e l'omologo Sameh Shoukry. Al centro dei colloqui, la situazione in Israele a seguito degli attacchi di Hamas e il ruolo dell'Egitto per una possibile de-escalation del conflitto e l'istituzione di corridoi umanitari per la liberazione degli ostaggi a Gaza.

Tra gli obiettivi della visita, anche la conferma del rapporto bilaterale. Il vicepremier ha precisato inoltre che sarà sollevato il caso Regeni. Nel corso dell'incontro tra i due ministri degli Esteri verrà infine adottata una "Dichiarazione congiunta" sui temi migratori, che recepisce i principi del "Processo di Roma".



