Sam Claflin è Dantes nella serie tv Il Conte di Montecristo

Edmond Dantes arriva sul piccolo schermo: è 'Il conte di Montecristo', la nuova serie in otto puntate da 52 minuti, annunciata da Palomar, in collaborazione con Demd Productions e in collaborazione con Rai Fiction, France Televisions, Mediawan Rights ed Entourage. Il gruppo di partner europei ha interamente finanziato la serie - che è una produzione indipendente e rientra tra i nuovi progetti dell'Alleanza Europea - le cui riprese avranno luogo in Francia, Italia e Malta fino a metà dicembre. Lo annuncia la Rai. La regia della serie è affidata al visionario regista danese Bille August, ("Pelle alla conquista del mondo", Palma d'oro a Cannes e Oscar per il Miglior film straniero; "Con le migliori intenzioni", Palma d'oro a Cannes; "La casa degli spiriti", "I Miserabili", "55 passi").

A dare nuova vita a uno dei romanzi senza tempo e più popolari di sempre della letteratura francese è un cast d'eccezione. L'attore inglese Sam Claflin ("Pirati dei Caraibi: oltre i confini del mare", "Hunger Games", "Peaky Blinders", "Daisy Jones & the Six") è Edmond Dantes, il protagonista del romanzo. Il cast include, tra gli altri, Ana Girardot, Mikkel Boe F›lsgaard, Blake Ritson, Karla-Simone Spence e gli attori italiani Michele Riondino, Lino Guanciale, Gabriella Pession e Nicolas Maupas.

Guardando con rispetto al passato, ma con un approccio moderno e sensibile, i produttori e il regista hanno voluto conservare la ricchezza originale della storia per valorizzare l'eredità letteraria di Alexandre Dumas, esplorando e approfondendo allo stesso tempo le motivazioni dei personaggi e gli aspetti emotivi e psicologici delle loro personalità. La serie si contraddistingue anche per un inedito punto di vista sui personaggi femminili, tra tutti quello della giovane Haydée che conferirà un tocco di modernità al racconto: non più la schiava timorosa, ma una giovane donna coraggiosa.

Ingiustamente accusato di tradimento, Edmond Dantes, un marinaio 19enne, viene imprigionato senza processo nel castello d'If, isola-fortezza al largo di Marsiglia. Dopo anni di prigionia riesce a scappare e, sotto l'identità del conte di Montecristo, progetta di vendicarsi di coloro che lo hanno ingiustamente incolpato.



