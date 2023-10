L'inflazione in Germania è cresciuta a settembre del 4,5%, in calo rispetto al 6,1% di agosto. Il dato diffuso dall'Ufficio federale di statistica è in linea con le attese degli economisti e conferma la lettura preliminare fatta alla fine del mese scorso.

Allineata alla lettura flash e al consensus anche l'inflazione armonizzata secondo i parametri Ue, che segna a settembre un aumento del 4,3%.



