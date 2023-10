Israele:Meloni a emiro Qatar,lavorare a rapida de-escalation

"Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, continua a tenersi in stretto contatto con i principali capi di Stato e di Governo delle Nazioni alleate e con i leader dei Paesi più coinvolti dalla profonda crisi in corso nella regione mediorientale. Nella giornata di oggi, Meloni ha avuto una conversazione telefonica con l'Emiro del Qatar,Tamim Bin Hamad Al-Thani: entrambi hanno condiviso la necessità di lavorare per una rapida de-escalation e per sostenere la mediazione finalizzata al rilascio degli ostaggi; la preoccupazione comune è quella di un ulteriore allargamento del conflitto".E' quanto si legge in una nota di palazzo Chigi.





